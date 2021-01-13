Манчестер Сити — Брайтон энд Хоув Альбион — смотреть онлайн прямую трансляцию 13.01.2021

В 21:00 в АПЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Сити» 0:5 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.38.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Брайтон энд Хоув Альбион»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион».

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