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    Хольштайн — Бавария — смотреть онлайн прямую трансляцию 13.01.2021

    Хольштайн — Бавария: онлайн-трансляция матча начнется в 22:45

    Футбол Кубок Германии Футбол Германии Бавария
    В 22:45 в футбольном кубке Германии начнётся матч «Хольштайн» — «Бавария».

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    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Хольштайн» — «Бавария». Коэффициент ставки — 1.72.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Бавария»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Хольштайн» — «Бавария».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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