Вулверхэмптон — Эвертон: смотреть онлайн, прямая трансляция 12.01.2021

Последний матч между собой: «Вулверхэмптон» — «Эвертон» 3:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Эвертон». Коэффициент ставки — 2.34.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.
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