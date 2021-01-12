Гранада — Осасуна — смотреть онлайн прямую трансляцию 12.01.2021

В 21:00 в Ла Лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Осасуна» — «Гранада» 0:3 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Гранада» — «Осасуна». Коэффициент ставки — 1.64.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Гранада»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Гранада» — «Осасуна».

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.