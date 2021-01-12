Бёрнли — Манчестер Юнайтед — смотреть онлайн прямую трансляцию 12.01.2021

В 23:15 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли» 0:2 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.43.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Манчестер Юнайтед»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед».

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