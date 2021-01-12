Байер — Айнтрахт Ф — смотреть онлайн прямую трансляцию 12.01.2021

В 22:45 в кубке Германии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Айнтрахт Ф» — «Байер» 2:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Байер» — «Айнтрахт Ф» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.62.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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