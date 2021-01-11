Уэска — Бетис: смотреть онлайн, прямая трансляция 11.01.2021

Последний матч между собой: «Бетис» — «Уэска» 2:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Уэска» — «Бетис». Коэффициент ставки — 2.90.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Уэска»).
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