Уэска — Бетис: смотреть онлайн, прямая трансляция 11.01.2021

В 23:00 в испанской Примере начнётся матч

Последний матч между собой: «Бетис» — «Уэска» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Уэска» — «Бетис». Коэффициент ставки — 2.90.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Уэска»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Уэска» — «Бетис».

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