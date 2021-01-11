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    Уэска — Бетис: смотреть онлайн, прямая трансляция 11.01.2021

    Уэска — Бетис: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

    Футбол Примера (Ла Лига) Уэска Бетис Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 23:00 в испанской Примере начнётся матч «Уэска» — «Бетис».

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    Последний матч между собой: «Бетис» — «Уэска» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Уэска» — «Бетис». Коэффициент ставки — 2.90.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Уэска»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Уэска» — «Бетис».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
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