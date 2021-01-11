Стокпорт — Вест Хэм — смотреть онлайн прямую трансляцию 11.01.2021

В 23:00 в кубке Англии по футболу начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Стокпорт» — «Вест Хэм». Коэффициент ставки — 2.07.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Вест Хэм»).

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