Верона — Кротоне: смотреть онлайн, прямая трансляция 10.01.2021

В 17:00 в Серии А начнётся матч

Последний матч между собой: «Кротоне» — «Верона» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Верона» — «Кротоне» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.85.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Верона»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Верона» — «Кротоне».

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