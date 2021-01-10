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    Верона — Кротоне: смотреть онлайн, прямая трансляция 10.01.2021

    Верона — Кротоне: онлайн-трансляция матча начнется в 17:00

    Футбол Серия A Верона Кротоне Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 17:00 в Серии А начнётся матч «Верона» — «Кротоне».

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    Последний матч между собой: «Кротоне» — «Верона» 1:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Верона» — «Кротоне» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.85.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Верона»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Верона» — «Кротоне».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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