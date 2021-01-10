Сан-Паулу — Сантос — смотреть онлайн прямую трансляцию 10.01.2021

В 22:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) начнётся матч

Последний матч между собой: «Сантос» — «Сан-Паулу» 2:2 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сан-Паулу» — «Сантос» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.61.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Сан-Паулу»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Сан-Паулу» — «Сантос».

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