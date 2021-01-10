Рома — Интер: смотреть онлайн, прямая трансляция 10.01.2021

В 14:30 в Серии А начнётся матч

Последний матч между собой: «Рома» — «Интер» 2:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рома» — «Интер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.86.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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