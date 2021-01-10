Парма — Лацио: смотреть онлайн, прямая трансляция 10.01.2021

В 17:00 в итальянской Серии А начнётся матч

Последний матч между собой: «Парма» — «Лацио» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Парма» — «Лацио». Коэффициент ставки — 1.80.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Лацио»).

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