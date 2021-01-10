Ньюпорт Каунти — Брайтон энд Хоув Альбион: смотреть онлайн, прямая трансляция 10.01.2021

В 22:45 в кубке Англии по футболу начнётся матч

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ньюпорт Каунти» — «Брайтон энд Хоув Альбион» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Брайтон энд Хоув Альбион»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Ньюпорт Каунти» — «Брайтон энд Хоув Альбион».

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