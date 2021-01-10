Манчестер Сити — Бирмингем Сити: смотреть онлайн, прямая трансляция 10.01.2021

В 16:30 в кубке Англии по футболу начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Бирмингем Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.61.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Манчестер Сити»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Бирмингем Сити».

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