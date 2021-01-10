Леванте — Эйбар — смотреть онлайн прямую трансляцию 10.01.2021

В 16:00 в испанской Примере начнётся матч

Последний матч между собой: «Эйбар» — «Леванте» 3:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Леванте» — «Эйбар» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.08.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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