Кроули Таун — Лидс: смотреть онлайн, прямая трансляция 10.01.2021

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Кроули Таун» — «Лидс». Коэффициент ставки — 1.60.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Лидс»).
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