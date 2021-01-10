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    Кроули Таун — Лидс: смотреть онлайн, прямая трансляция 10.01.2021

    Кроули Таун — Лидс: онлайн-трансляция матча начнется в 16:30

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Лидс
    В 16:30 в кубке Англии по футболу начнётся матч «Кроули Таун» — «Лидс».

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    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Кроули Таун» — «Лидс». Коэффициент ставки — 1.60.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Лидс»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Кроули Таун» — «Лидс».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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