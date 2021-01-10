Кадис — Алавес: смотреть онлайн, прямая трансляция 10.01.2021

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кадис» — «Алавес» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.71.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Кадис»).
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