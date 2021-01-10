Ювентус — Сассуоло: смотреть онлайн, прямая трансляция 10.01.2021

Последний матч между собой: «Сассуоло» — «Ювентус» 3:3 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ювентус» — «Сассуоло» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Ювентус»).
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