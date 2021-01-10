Фиорентина — Кальяри: смотреть онлайн, прямая трансляция 10.01.2021

В 20:00 в итальянской Серии А начнётся матч

Последний матч между собой: «Фиорентина» — «Кальяри» 0:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фиорентина» — «Кальяри» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.85.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Фиорентина»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» — «Кальяри».

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