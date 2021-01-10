Бристоль Сити — Портсмут — смотреть онлайн прямую трансляцию 10.01.2021

Последний матч между собой: «ПСЖ» — «Монпелье» 4:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бристоль Сити» — «Портсмут». Коэффициент ставки — 2.90.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Бристоль Сити»).
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