Бристоль Сити — Портсмут — смотреть онлайн прямую трансляцию 10.01.2021

В 16:30 в кубке Англии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «ПСЖ» — «Монпелье» 4:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бристоль Сити» — «Портсмут». Коэффициент ставки — 2.90.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Бристоль Сити»).

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