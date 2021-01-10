Аугсбург — Штутгарт — смотреть онлайн прямую трансляцию 10.01.2021

В 17:30 в чемпионате Германии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Аугсбург» — «Штутгарт» 6:0 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Аугсбург» — «Штутгарт». Коэффициент ставки — 1.80.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Штутгарт»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Аугсбург» — «Штутгарт».

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