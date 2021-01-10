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    Арминия — Герта — смотреть онлайн прямую трансляцию 10.01.2021

    Арминия — Герта: онлайн-трансляция матча начнется в 20:00

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    В 20:00 в чемпионате Германии по футболу начнётся матч «Арминия» — «Герта».

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    Последний матч между собой: «Герта» — «Арминия» 4:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Арминия» — «Герта». Коэффициент ставки — 1.81.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Герта»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Арминия» — «Герта».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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