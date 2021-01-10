Арминия — Герта — смотреть онлайн прямую трансляцию 10.01.2021

В 20:00 в чемпионате Германии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Герта» — «Арминия» 4:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Арминия» — «Герта». Коэффициент ставки — 1.81.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Герта»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Арминия» — «Герта».

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