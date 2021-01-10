Анкарагюджю — Истанбул Башакшехир: смотреть онлайн, прямая трансляция 10.01.2021

В 16:00 в турецской футбольной Суперлиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Анкарагюджю» — «Истанбул Башакшехир» 1:2 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Анкарагюджю» — «Истанбул Башакшехир» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.98.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Анкарагюджю»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Анкарагюджю» — «Истанбул Башакшехир».

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