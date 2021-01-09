Сток Сити — Лестер — смотреть онлайн прямую трансляцию 09.01.2021

Последний матч между собой: «Сток Сити» — «Лестер» 1:2 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сток Сити» — «Лестер». Коэффициент ставки — 1.60.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Лестер»).
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