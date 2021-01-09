Севилья — Реал Сосьедад — смотреть онлайн прямую трансляцию 09.01.2021

В 16:00 в Ла Лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Реал Сосьедад» — «Севилья» 0:0 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Севилья» — «Реал Сосьедад». Коэффициент ставки — 1.71.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Севилья»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Севилья» — «Реал Сосьедад».

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.