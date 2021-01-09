Севилья — Реал Сосьедад — смотреть онлайн прямую трансляцию 09.01.2021

Последний матч между собой: «Реал Сосьедад» — «Севилья» 0:0 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Севилья» — «Реал Сосьедад». Коэффициент ставки — 1.71.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Севилья»).
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