Ренн — Лион — смотреть онлайн прямую трансляцию 09.01.2021

В 23:00 в Лиге 1 начнётся матч

Последний матч между собой: «Лион» — «Ренн» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ренн» — «Лион». Коэффициент ставки — 1.76.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Лион»).

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