Ним — Лилль — смотреть онлайн прямую трансляцию 09.01.2021

В 23:00 в Лиге 1 начнётся матч

Последний матч между собой: «Лилль» — «Ним» 2:2 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ним» — «Лилль» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.25.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Лилль»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Ним» — «Лилль».

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