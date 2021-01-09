Ним — Лилль — смотреть онлайн прямую трансляцию 09.01.2021

Последний матч между собой: «Лилль» — «Ним» 2:2 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ним» — «Лилль» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.25.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Лилль»).
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