Монпелье — Нант — смотреть онлайн прямую трансляцию 09.01.2021

В 23:00 в Лиге 1 начнётся матч

Последний матч между собой: «Нант» — «Монпелье» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Монпелье» — «Нант» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.19.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Монпелье»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Монпелье» — «Нант».

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