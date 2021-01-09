Монако — Анже — смотреть онлайн прямую трансляцию 09.01.2021

В 23:00 в чемпионате Франции по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Монако» — «Анже» 1:0 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Монако» — «Анже». Коэффициент ставки — 1.65.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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