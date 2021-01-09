Майнц — Айнтрахт Ф — смотреть онлайн прямую трансляцию 09.01.2021

В 17:30 в немецкой Бундеслиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Айнтрахт Ф» — «Майнц» 0:2 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Майнц» — «Айнтрахт Ф» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.66.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Майнц»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Майнц» — «Айнтрахт Ф».

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