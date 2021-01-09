Куинз Парк Рейнджерс — Фулхэм: смотреть онлайн, прямая трансляция 09.01.2021

Последний матч между собой: «Куинз Парк Рейнджерс» — «Фулхэм» 1:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Куинз Парк Рейнджерс» — «Фулхэм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.42.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Фулхэм»).
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