Куинз Парк Рейнджерс — Фулхэм: смотреть онлайн, прямая трансляция 09.01.2021

В 18:00 в кубке Англии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Куинз Парк Рейнджерс» — «Фулхэм» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Куинз Парк Рейнджерс» — «Фулхэм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.42.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Фулхэм»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Куинз Парк Рейнджерс» — «Фулхэм».

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