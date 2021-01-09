Гранада — Барселона — смотреть онлайн прямую трансляцию 09.01.2021

В 20:30 в испанской Примере начнётся матч

Последний матч между собой: «Барселона» — «Гранада» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Гранада» — «Барселона». Коэффициент ставки — 1.73.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Барселона»).

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