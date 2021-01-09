Галатасарай — Генчлербирлиги — смотреть онлайн прямую трансляцию 09.01.2021

Последний матч между собой: «Галатасарай» — «Генчлербирлиги» 3:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Галатасарай»).
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