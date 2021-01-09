Эвертон — Ротерхэм Юнайтед: смотреть онлайн, прямая трансляция 09.01.2021

Последний матч между собой: «Эвертон» — «Ротерхэм Юнайтед» 3:1 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Эвертон» — «Ротерхэм Юнайтед» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.62.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Эвертон»).
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