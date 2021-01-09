Дженоа — Болонья — смотреть онлайн прямую трансляцию 09.01.2021

Последний матч между собой: «Болонья» — «Дженоа» 0:3 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Дженоа» — «Болонья». Коэффициент ставки — 1.69.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Болонья»).
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