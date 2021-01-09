Дижон — Марсель — смотреть онлайн прямую трансляцию 09.01.2021

В 23:00 в Лиге 1 начнётся матч

Последний матч между собой: «Дижон» — «Марсель» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Дижон» — «Марсель» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.01.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Дижон»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Дижон» — «Марсель».

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