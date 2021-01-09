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    Дижон — Марсель — смотреть онлайн прямую трансляцию 09.01.2021

    Дижон — Марсель: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

    Футбол Лига 1 Дижон Марсель Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 23:00 в Лиге 1 начнётся матч «Дижон» — «Марсель».

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    Последний матч между собой: «Дижон» — «Марсель» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Дижон» — «Марсель» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.01.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Дижон»).

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    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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