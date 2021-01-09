Брентфорд — Мидлсбро: смотреть онлайн, прямая трансляция 09.01.2021

В 21:00 в кубке Англии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Брентфорд» — «Мидлсбро» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Брентфорд» — «Мидлсбро». Коэффициент ставки — 2.62.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Брентфорд»).

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