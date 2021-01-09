Бордо — Лорьян: смотреть онлайн, прямая трансляция 09.01.2021

В 23:00 в чемпионате Франции по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Лорьян» — «Бордо» 1:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бордо» — «Лорьян» с предлагаемым коэффициентом для ставки 4.00.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Лорьян»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Бордо» — «Лорьян».

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