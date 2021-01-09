Блэкпул — Вест Бромвич: смотреть онлайн, прямая трансляция 09.01.2021

В 18:00 в кубке Англии по футболу начнётся матч

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Блэкпул» — «Вест Бромвич» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.98.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Блэкпул»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Блэкпул» — «Вест Бромвич».

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