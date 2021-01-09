Беневенто — Аталанта: смотреть онлайн, прямая трансляция 09.01.2021

В 17:00 в Серии А начнётся матч

Последний матч между собой: «Беневенто» — «Аталанта» 0:3 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Беневенто» — «Аталанта» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.58.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Беневенто» — «Аталанта».

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