Байер — Вердер — смотреть онлайн прямую трансляцию 09.01.2021

В 17:30 в немецкой Бундеслиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Вердер» — «Байер» 1:4 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Байер» — «Вердер». Коэффициент ставки — 1.81.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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