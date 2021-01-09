Байер — Вердер — смотреть онлайн прямую трансляцию 09.01.2021

Последний матч между собой: «Вердер» — «Байер» 1:4 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Байер» — «Вердер». Коэффициент ставки — 1.81.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
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