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    Арсенал Лондон — Ньюкасл: смотреть онлайн, прямая трансляция 09.01.2021

    Арсенал Лондон — Ньюкасл: онлайн-трансляция матча начнется в 20:30

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Арсенал Ньюкасл
    В 20:30 в кубке Англии по футболу начнётся матч «Арсенал Лондон» — «Ньюкасл».

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    Последний матч между собой: «Арсенал Лондон» — «Ньюкасл» 4:0 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал Лондон» — «Ньюкасл» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.71.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Арсенал Лондон» — «Ньюкасл».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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