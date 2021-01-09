Арсенал Лондон — Ньюкасл: смотреть онлайн, прямая трансляция 09.01.2021

В 20:30 в кубке Англии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Арсенал Лондон» — «Ньюкасл» 4:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал Лондон» — «Ньюкасл» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.71.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Арсенал Лондон» — «Ньюкасл».

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