Вулверхэмптон — Кристал Пэлас: смотреть онлайн, прямая трансляция 08.01.2021

Последний матч между собой: «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас» 2:0 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас». Коэффициент ставки — 1.70.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Кристал Пэлас»).
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