Сельта — Вильярреал — смотреть онлайн прямую трансляцию 08.01.2021

В 23:00 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Сельта» — «Вильярреал» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сельта» — «Вильярреал». Коэффициент ставки — 2.36.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Вильярреал»).

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