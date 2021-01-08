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    Боруссия М — Бавария: смотреть онлайн, прямая трансляция 08.01.2021

    Боруссия М — Бавария: онлайн-трансляция матча начнется в 22:30

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    В 22:30 в немецкой Бундеслиге начнётся матч «Боруссия М» — «Бавария».

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    Последний матч между собой: «Бавария» — «Боруссия М» 2:1 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Боруссия М» — «Бавария» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.88.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Боруссия М»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Боруссия М» — «Бавария».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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