Фламенго — Флуминенсе — смотреть онлайн прямую трансляцию 07.01.2021

В 03:30 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) начнётся матч

Последний матч между собой: «Флуминенсе» — «Фламенго» 1:2 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Фламенго» — «Флуминенсе». Коэффициент ставки — 1.73.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Фламенго»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Фламенго» — «Флуминенсе».

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд. 0