Фламенго — Флуминенсе — смотреть онлайн прямую трансляцию 07.01.2021

Последний матч между собой: «Флуминенсе» — «Фламенго» 1:2 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Фламенго» — «Флуминенсе». Коэффициент ставки — 1.73.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Фламенго»).
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