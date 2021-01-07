Фенербахче — Аланьяспор — смотреть онлайн прямую трансляцию 07.01.2021

В 19:00 в Суперлиге Турции начнётся матч

Последний матч между собой: «Фенербахче» — «Аланьяспор» 1:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Фенербахче» — «Аланьяспор». Коэффициент ставки — 1.70.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Фенербахче»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» — «Аланьяспор».

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