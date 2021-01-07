Ботафого — Атлетико Паранаэнсе — смотреть онлайн прямую трансляцию 07.01.2021

Последний матч между собой: «Атлетико Паранаэнсе» — «Ботафого» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Атлетико Паранаэнсе»).
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