Сассуоло — Дженоа: смотреть онлайн, прямая трансляция 06.01.2021

В 17:00 в Серии А начнётся матч

Последний матч между собой: «Сассуоло» — «Дженоа» 5:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сассуоло» — «Дженоа». Коэффициент ставки — 3.30.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Сассуоло»).

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