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    Сассуоло — Дженоа: смотреть онлайн, прямая трансляция 06.01.2021

    Сассуоло — Дженоа: онлайн-трансляция матча начнется в 17:00

    Футбол Серия A Сассуоло Дженоа Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 17:00 в Серии А начнётся матч «Сассуоло» — «Дженоа».

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    Последний матч между собой: «Сассуоло» — «Дженоа» 5:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сассуоло» — «Дженоа». Коэффициент ставки — 3.30.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Сассуоло»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Сассуоло» — «Дженоа».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками. 0

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