Сампдория — Интер — смотреть онлайн прямую трансляцию 06.01.2021

В 17:00 в итальянской Серии А начнётся матч

Последний матч между собой: «Интер» — «Сампдория» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сампдория» — «Интер». Коэффициент ставки — 1.58.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Интер»).

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